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Koronavirüsten öldü, gömüldükten sonra tabutu yakıldı

''Defnettikten sonra tabutu ve giydiğimiz kıyafetleri yaktık”

23 Eylül 2020 10:23

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tecelli Kırdök (47), Oysu Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilirken, tabutu da yakıldı.

Köy muhtarı Mustafa Söyler görevlilerin tabutunun yakılmasını istediğini belirterek, "Bizim başımıza ilk kez böyle bir olay geldi. Tabutunda Covid-19 pozitif yazıyordu. Yetkililer tedbir amacıyla tabutu yakmamızı istedi. Defnettikten sonra tabutu ve giydiğimiz kıyafetleri yaktık” dedi.

 

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