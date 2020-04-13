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Koronavirüs | Zeytinburnu'nun önemli caddelerinden '58. Bulvar' zorunlu haller dışında yaya trafiğine kapatıldı

13 Nisan 2020 13:30

Yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında İstanbul Zeytinburnu’nda en önemli caddeler arasında bulunan 58. Bulvar ve devamındaki yayalaştırılmış alan, İstasyon Meydanı ile birlikte 27 Nisan 2020 tarihine kadar zorunlu haller dışında yaya trafiğine kapatıldı. 

Zeytinburnu'nda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında yeni kararlar alındı.

Zeytinburnu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Zeytinburnu’nda en önemli caddeler arasında bulunan 58. Bulvar ve devamındaki yayalaştırılmış alan, İstasyon Meydanı ile birlikte 27 Nisan 2020 tarihine kadar zorunlu haller dışında yaya trafiğine kapatıldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, trafiğe kapatılan alanlarda incelemelerde bulundu. Vatandaşlara seslenen Arısoy, vatandaşlardan sabırlı olmalarını isteyerek Türkiye’nin korona virüsten en kısa zamanda kurtulacağını belirtti. 

Başkan Arısoy inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, “Bugün Zeytinburnumuzun Merkezi Caddesi 58 Bulvar Caddesi ve devamı şimdi içinde bulunduğumuz yayalaştırılmış olan sonundaki İstasyon Meydanı ile birlikte dün geceden itibaren Zeytinburnu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yaya trafiğine kapatıldı. Burada oturan hemşerilerimiz buradaki esnafımız, buradan alışveriş yapanlar burayı kullanabiliyorlar. Kontrollü bir biçimde İlçe Emniyet müdürlüğümüz ve zabıta müdürlüğümüz tarafından yaya trafiğinin yönetiyoruz. Neden bu kararı aldık? Zeytinburnu hemşerilerimiz mutlaka uğradığı akşam hava aldığı bir yer, burada sosyal mesafeyi korumakta çok zorlanıyorduk” dedi. 

Bahsi geçen alanları yaya trafiğine kapatmak zorunda kaldıklarını belirten Başkan Arısoy, “Dün gece itibariyle vatandaşlarımızın kurala uyduklarını gördük. Bunu görmekten çok mutlu oldum. Zeytinburnu'nda korona virüs yayılımını engellemek azaltmak üzere elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Başından itibaren hemşerilerimizin büyük bir kısmı bizim bütün bu uyarılarımıza gerçekten büyük bir duyarlılıkla yaklaştılar. Zeytinburnu’muzda başta 65 yaş üzeri olmak üzere bütün hemşerilerimizin hizmet etmeye devam ediyoruz. Korona virüs tedbirleri dolayısıyla desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Evde kalsınlar biz onların her türlü ihtiyacını gidermek için sahadayız çalışıyoruz” ifadesine yer verdi. 

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