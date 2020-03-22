Koronavirüs | 'Yaşlılara sokağa çıkma yasağı' sonrası ihtiyaç listesi polis telsizinde: Yumurta, süt, portakal…

Tüm dünyada 13 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye'de risk grubundaki 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Evlerine kapanan yaşlıların market alışverişini polisler yapıyor.

İçişeri Bakanlığı'nın genelgesiyle sokağa çıkması yasaklanan milyonlarca yaşlı vatandaşın market alışverişini polisler yapıyor.

Yaşlı bir vatandaşın verdiği sipariş polis telsizine yansıdı.

Sosyal medyaya düşen video kaydında polislerin telsizden şu konuşmayı yaptığı duyuluyor:

"Gerekli ihtiyaçları karşılanmış, yumurta, kereviz, süt, portakal… Ayrıca 6 numaranın da ekmek ihtiyacı vardı. Gerekli tutanağı yolluyorum…"