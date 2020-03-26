Yaşlı kadından alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için gelen jandarmaya: Üzümler olunca da gelin bak gücenirim

Jandarma Genel Komutanlığı, Koronavirüs'e karşı tedbir amaçlı risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sebebiyle dışarıya çıkmayan yaşlı bir çiftle, jandarma eri arasında yaşanan diyaloğu paylaştı.

Görüntülerde yaşlı bir çift, "Bir ihtiyacınız var mı?" diye soran jandarmaya "Üzümler olunca da gelin" diyor.