Koronavirüs | Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkanlara 1000 lira ceza kesildi

İstanbul Valiliği'nin tüm dünyada 35 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tedbir amaçlı sahillerde balık tutulmasını ve spor yapılmasını geçici süreliğine yasaklamasının ardından yasağa rağmen Beşiktaş-Sarıyer sahil yolu üzerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlara 1000 lira idari para cezası kesildi.

Sahil yolu üzerinde anonslar yapılarak vatandaşlara alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara polis ekipleri tarafından 1000’er TL para cezası uygulandı.

Yapılan uyarı ve uygulanan para cezasının ardından sahil yolunun boş kaldığı görüldü.

İstanbul'da piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler, kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri 28 Mart'tan itibaren durdurulmuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; Piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler, kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durulmuştur" demişti.