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Koronavirüs | Yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyüş yaptılar

14 Nisan 2020 12:05

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahillerde oturmanın, spor ve yürüyüş yapmanın yasaklanmasının üzerinden geçen zamana rağmen İstanbul Bebek Sahili'nde bazı kişiler yürüyüş yaptılar.

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmamaları için uyarılar yapılırken, sahillerde oturma, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Yasaklara aldırış etmeyenler bu sabah Bebek sahilinde yürüyüş yapıp banklarda oturdular.

Bir kişi ise Bebek Sahili'nde yürüyüş yaparken boş olan sahil şeridini videoya aldı.

Öte yandan, normal zamanlarda vatandaşların kalabalık oluşturduğu Emirgan ve Tarabya sahilleri bugün yine boş kaldı. Emirgan ve Tarabya sahil şeridi, banklar, spor aletleri, parklarda kimsenin olmadığı görüldü.

 

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