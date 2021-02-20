Koronavirüs uyku kaçırdı; uyku sorunu 'koronasomnia' ortaya çıktı

Koronavirüs salgının ardından yapılan çalışmalar uykusuzluk sorununun yükselişte olduğunu işaret ediyor.

Araştırmacılar sorunu, insomnia (uykusuzluk) ve Koronavirüs sözcüklerini birleştirerek oluşturdukları “koronasomnia” terimiyle ifade ediyor. İngiltere, Çin, Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerde yapılan çalışmalar uykusuzluk sorunu yaşayanların nüfusa dağılımındaki oranının ciddi ölçüde arttığını gösteriyor. Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Paköz, koronavirüs döneminde ortaya çıkan uykusuzluğun nedenlerine ve sonuçlarına ilişkin merak edilenleri anlattı.