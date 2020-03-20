Koronavirüs'ün yayılmasını engellemek için 7 adım

Giderek tüm dünyaya yayılmaya devam eden ve şu ana kadar 10 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs ile ilgili Türk Tabipler Birliği'nin paylaştığı bilgilendirme videosunda Koronavirüs'ün yayılmasının nasıl engelleneceği 7 adımda gösterildi.

İşte virüsün yayılmasını engelleyen 7 adım;

- Elleri sık sık yıkamak

- Gözlere, ağza ve burna elle dokunmaktan kaçınmak

- Öksürürken ağzı bir peçete ya da kolun arkasıyla kapatmak

- Kalabalıktan uzak durmak

- İyi hissedilmiyorsa evde kalmak

- İyi hissedilmiyorsa bir sağlık kuruluşuna başvurmak ya da telefonla destek almak

- Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı güncel bilgileri takip etmek