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Koronavirüs'ün merkez üssü haline gelen ABD'de Florida sahilleri insanlarla doldu taştı

28 Nisan 2020 11:52

Dünyayı etkisi altına yeni tip Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'nin Florida'daki Clearwater Plajı, salgının yayılmaması adına önemli olan sosyal mesafe uyarılarını dikkate almayan ziyaretçilerle doldu. O anlar Florida polisine ait drone'la görüntülendi.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'nin Florida eyaletinde yeni tip Koronavirüs (covid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılan bazı plaj ve parkların kısmi olarak iki hafta önce yeniden açılması yönünde karar alındı.

Florida sahillerinde sadece yürüyüşe ve bisiklet kullanmaya izin verilirken, geçtiğimiz Pazar günü Clearwater sahili sosyal mesafeye ilişkin uyarıları dikkate almayan ziyaretçilerle dolup taştı.

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