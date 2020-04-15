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Koronavirüs'ü 22 günde yenen kadın, hastaneden alkışlarla taburcu oldu

15 Nisan 2020 18:28

Antalya’nın Serik ilçesinde yeni tip Koronavirüs'ü (Kovid-19) yenen 1 çocuk annesi kadın, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu. 

Serik ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki ev hanımı Ayfer Kahraman, yaklaşık 23 gün önce yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle pandemi hastanesi olarak belirlenen Serik Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Kahraman’ın korona virüs testi pozitif çıktı. Hemen tedavisine başlanılan Ayfer Kahraman, 22 günlük tedavisinin ardından yeni tip Koronavirüs'ü yenmeyi başardı.

Kahraman’ı, Başhekim Uzm. Dr. Yusuf Kara, doktorlar ve hemşireler alkışlar eşliğinde taburcu etti. 

Sağlıkçıların alkışlara el sallayarak karşılık veren Ayfer Kahraman, “Çok teşekkür ederim, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Çok mumun oldum, sağ olun” diyerek karşılık verdi. Kahraman, elinde poşetiyle kapıdan çıkıncaya kadar sağlık çalışanlarına el salladı. 

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