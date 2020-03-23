Koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim 8 gün önce böyle isyan etmişti

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de oynadıkları Beşiktaş derbisinin ardından liglerin ertelenmemesine tepki göstermiş, "Bizim canımız, ailemiz yok mu. Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz" demişti.

Terim liglerin ertelenmemesine tepki olarak, "İki hafta sonra milli takım arası var. O zamana kadar erteleseydiniz.Benim çocuklarımın canı neden önemli değil? Ben bunu Türk futbolu adına söylüyorum. Ülke olarak yeri geldiği zaman her yerde beraber olabiliyoruz, burada neden olamayalım?" ifadelerini kullamıştı.

"İstediğinizi şampiyon ilan edin"



Fatih Terim, maçların 2 hafta sonraki milli takım arasına kadar ertelenmesi gerektiğini dile getirmiş ve "İstediğinizi şampiyon ilan edin ama oynamayalım kardeşim birinin canına bir şey gelecekse" diye konuşmuştu.



Alt liglerdeki durumun daha kötü olduğunu savunan deneyimli teknik adam, "İki hafta sonra milli takım arası var. O zamana kadar erteleseydiniz. O zamana kadar vakalar biterse, çarşamba-pazar oynardık. Benim çocuklarımın (futbolcular) canı neden önemli değil? Ben bunu Türk futbolu adına söylüyorum. Ülke olarak yeri geldiği zaman her yerde beraber olabiliyoruz, burada neden olamayalım? TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'e Allah yardım etsin. Süper Lig ve TFF 1. Lig bir nebze imkanlara sahibiz. BAL'ı düşünemiyorum. İstediğinizi şampiyon ilan edin ama birilerine zarar gelecekse oynamayalım. Ben paranoya yapan bir adam değilim, komplo teorileri de üretmem ama hepimiz paranoyak olduk." şeklinde görüş belirtmişti.

Terim, maç sonu açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizi bilgilendirmiyorlar, neden oynadığımıza dair. Korumaksa, 850 kişi görevli var burada. Diğerleriyle beraber 1000 kişi var burada. Bizim gibi takım sporlarında eğer erteleseniz bu bela virüsten korunacağız. Birimizde çıksa...

"Şu top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey anlam ifade etmiyor. Bizim ailemiz, canımız yok mu? İşin aktörü oyuncular, hocalar, hakemler. Bunlar olmazsa futbol oynamaz. Seyirci de var. Onlar da olmazsa hiç olmaz. Bunların hiçbirine sorulmuyor.

"Canımızı dışarıda mı bulduk. Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz var. Buna üzülüyorum ben. Her taraf, her toplantı iptal. Evlerden devam. İyi de, derbiler böyle oynanmamalı. Hatta hiçbir maç böyle oynanmamalı."