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Koronavirüs testi pozitif çıkan baba ile küçük kızının duygusal anları: O anki psikoloji çok farklı

"Maskenizi takın kimsenin vebaline girmeyin"

20 Eylül 2020 16:55

Yeni tip Koronavirüs'e yakalanınca evindeki odasına kapanan babayla kapı altından göz göze geldiği 18 aylık kızının görüntüleri duygulandırdı.

İzmir'de yaşayan Sertan Şahin, kendisini halsiz hissedince hastaneye giderek Koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan  Sertan Şahin, yakınlarına haber vererek evde bir odaya kapandı. 3 gündür karantinada olan Sertan Şahin'in 18 aylık kızı Eylül sık sık babasının bulunduğu oda önüne gelerek ona sesleniyor. Kapı altındaki aralıktan bakan Eylül ile babası sık sık göz göze geliyor. Duygusal anlar yaşayan baba o anları cep telefonuyla kaydedip uyarı için paylaştı. 

"Maskenizi takın kimsenin vebaline girmeyin"

Kurallara uyulmasını isteyen Şahin, "Yanımda bulunan arkadaş pozitif çıkmıştı. Ben de test oldum. Akşam saatlerinde test sonucum pozitif çıktı. İzole oldum ve tamamen odaya kapandım. Videoda gördüğünüz gibi kızıma bile sarılamadım. Maskenizi takın kimsenin vebaline girmeyin. Kimse bunları yaşamak zorunda değil. Maske takmak bunları yaşamaktan daha kolay" dedi.

"Yan oda da eşim ve çocuğum bulunuyor" diyen Şahin, "Hiçbir şekilde yanlarına gidemiyorum sarılamıyorum gerçekten çok zor" ifadelerini kullandı. Sertan Şahin,  "Kızım baba dedikçe o anki psikoloji çok farklı, yaşamanız lazım. Kötü olmadım ama yaşamak için bir nedenim olduğunu anladım" diye konuştu.

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