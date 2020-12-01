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Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'ten videolu mesaj: Sabırsızlıkla bekliyorum

Böcek, 17 Ağustos'tan bu yana Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu

01 Aralık 2020 13:40

Üç ayı aşkın süredir Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Twitter hesabından videolu bir mesaj yayınlayarak sağlık durumunun iyi olduğu söyledi. Böcek, "Görevimin başına döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek paylaşımında, "Hayatımın en samimi, en anlamlı ‘Merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum. Doktorlarımızın emekleri ve sizlerin duaları sayesinde sağlığım yerinde. En yakın zamanda birlikte olacağız. MB #BizBirlikteGüçlüyüz" ifadeleriyle paylaştığı videoda, sağlık çalışanlarına, kedisini ziyaret eden ve geçmiş olsun dileklerinde bulunanlara teşekkür etti.

Böcek, "Görevimin başına döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. 

Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Koronavirüse yakalandığını öğrenmiş ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de yoğun bakıma alınan ve 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da da normal servise çıkarılmıştı. 

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