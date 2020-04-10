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Koronavirüs | Taksim'de sosyal mesafeli, maskeli tören

10 Nisan 2020 11:23

Yeni tip Koronavirüs günlerinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175’üncü yıl dönümü dolayısıyla emniyet mensupları İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki çelenk bıraktı. Emniyet mensuplarının yeni tip Koronavirüs nedeniyle törende maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi. 

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175’üncü yıl dönümü dolayısıyla emniyet mensupları Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Törende dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler dikkat çekti.

Alana gelen emniyet mensuplarının maske taktıkları görülürken sosyal mesafeye uydukları gözlendi.

Alana gelen İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın, Koronavirüs önlemleri kapsamında kimseyle tokalaşmadığı görüldü.

Törende çelenk bırakılmasının sonrasında saygı duruşunda bulunuldu.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve emniyet mensuplarının İstiklal Marşı’nı okumasıyla tören sona erdi. 

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