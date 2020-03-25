Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınacağını öğrenen şahıs hastaneden kaçtı

Iğdır’da yeni tip Koronavirüs(Covid-19) şüphesi ile karantinaya alınmak istenen bir şahıs hastaneden kaçtı.

Yurt dışından gelen bir şahıs, Iğdır Devlet Hastanesinde salgın şüphesi ile karantinaya alınmak istendi. Covid-19 belirtileri gösteren şahsa sağlık ekipleri karantina altına alınması gerektiğini söyledi. İzole edilmiş alana alınacağını öğrenen şahıs hastaneden kaçtı.

Hastanenin yanındaki bir şantiye alanına kaçan vatandaşı aramak için olay yerine polis ekipleri ve özel kıyafetli sağlık personeli geldi. Kaçan şahıs hastaneden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı.