Koronavirüs şüphesi yaşadığı için tat alma duyusunu acı biberle test eden sporcunun zor anları

Webtekno'nun aktardığı habere göre; tat alma duyularını kontrol etmek isteyen Marler, kolonya ile sonuç alamayınca kuvvetli Şili biberini tercih etti.
16 Kasım 2021 11:53
Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tat duyusunu kontrol etmek için kuvvetli Şili biberi yiyen İngiliz ragbi oyuncusu Joe Marler, acının etkisiyle yerinden fırladı.
Webtekno'nun aktardığı habere göre; tat alma duyularını kontrol etmek isteyen Marler, kolonya ile sonuç alamayınca kuvvetli Şili biberini tercih etti.
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