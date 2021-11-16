Koronavirüs şüphesi yaşadığı için tat alma duyusunu acı biberle test eden sporcunun zor anları

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tat duyusunu kontrol etmek için kuvvetli Şili biberi yiyen İngiliz ragbi oyuncusu Joe Marler , acının etkisiyle yerinden fırladı.

Webtekno'nun aktardığı habere göre; tat alma duyularını kontrol etmek isteyen Marler, kolonya ile sonuç alamayınca kuvvetli Şili biberini tercih etti.