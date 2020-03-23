Koronavirüs | Supernatural dizisinin başrolü Jensen Ackles'dan 'Tek tek basaraktan' şarkısı ile karantina dansı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada insanların evde kalmaya özen gösterdiği günlerde Supernatural dizisi oyuncusu Jensen Ackles evinde çocuklarıyla beraber Türk oyun havası ‘Erkilet Güzeli’ eşliğinde dans etti.

Ackles dans videosunu Instagram hesabından paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan videoya bazı Türk kullanıcılar, "Sen Türk müziği mi dinliyorsun", "Erik dalını tavsiye ediyoruz", "Çok iyi" şeklinde yorumlar yazdı.

Öte yandan Jensen Ackles'ın eşi Danneel Ackles Cengiz Coşkuner'in Modern Belly Dance plağının fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.