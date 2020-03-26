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Koronavirüs | Sağlık çalışanlarına poğaça ve kurabiyeleriyle destek verdiler

26 Mart 2020 14:22

Tüm dünyada 21 bini aşkın Türkiye'de ise 59 insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs salgını günlerinde virüs'e yakalanan hastaları tedavi eden ve zor şartlar altında uzun mesailerde görev yapan sağlık çalışanlarına vatandaşlar alkışın yanı sıra gıda yardımıyla da destek oluyor. 

Büyükçekmece Gönüllüleri, bir hastaneye giderek sağlık çalışanlarına poğaça ve kurabiye ikram ettiler. 

İzmit'te de belediye tarafından görevlendirilen ekipler hastanedeki sağlık çalışanlarına gıda yardımında bulundu. 

İzmit Belediyesi'nin yayınladı videoda belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de sağlık personellerini ziyaret ettiği görüldü. 

Hakkari'de ise 26 yılık tatlıcı Fuat Erdil, hazırladığı 50 kilo baklavayı Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürerek sağlık çalışanlarına ikram etti. 

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