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Koronavirüs | Sağlık çalışanlarına destek olmak adına bir grup kişi, sokakta 'Erik dalı' oynadı

30 Mart 2020 17:05

Dünya çapında 35 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı uzmanlar 'evde kalın' ve 'sosyal mesafeyi artırın' uyarısı yaparken Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir grup, sağlık çalışanlarına destek vermek adına araçlarından açtığı son ses müzikle sokak ortasında oynayarak destek verdi.

Sosyal mesafelerini zaman zaman korumadığı gözlenen grubun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere kullanıcılardan da "Yapmayın" uyarısı geldi.

 

 

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