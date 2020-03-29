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Koronavirüs | Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan çağrı: Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmamasını sağlamalıyız

“Devir derdi bölüşerek azaltma ve geliri bölüşerek çoğaltma devridir”

29 Mart 2020 16:59

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dünya çapında 32 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını günlerinde Twitter hesabından yayınladığı videoda, işçisinden işverenine, ücretli öğretmenden KYK borcu olan gençlere, kepenk kapatan esnaftan, KYK'lılara, işsiz kalanlardan, çalışmakta zorunda kalanlara kadar birçok vatandaşı hatırlatarak, "Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın mağdur olmamasını sağlamalıyız" dedi. 

Karamollaoğlu, Türkiye’nin salgın nedeniyle geçirdiği zor günleri birlikte aşacağını belirterek, “Devir derdi bölüşerek azaltma ve geliri bölüşerek çoğaltma devridir” diye konuştu. 

Karamollaoğlu şunları söyledi:

 “Sokakta simit satarak evini geçindirmeye çalışan insan, yanında binlerce kişi çalıştıran işveren, ücretli öğretmen, KHK borcunu düşünen gencimiz, sokakta seyyar satıcılık yapan insanımız, kepenk kapatan esnafımız, görev yapmayı bekleyen KHK mağdurları, cezaevinde yatan mahkumlar, zaten uzun süredir işsiz olanlar ve bu süreçte işsiz kalanlar, salgına rağmen çalışmak zorunda olan işçiler, huzurevinde kalan yaşlılar, kimsesizler ve sokak hayvanlarının mağdur olmamasını sağlamalıyız.  Hiçbir insanımız ve canlının bu süreçte mağdur edilmemesi ve aç, açıkta kalmaması için elimizden gelen gayreti hep birlikte göstermek mecburiyetindeyiz.  Devletimiz, insanımızın tamamının derdine derman olmak zorundadır.”

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