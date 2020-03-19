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Koronavirüs | Rize'de taraftarlar takımlarının maçını inşaat halindeki binadan takip etti

19 Mart 2020 13:44

Rize ekiplerinden Pazarspor'un evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u ağırladığı maçta Koronavirüs nedeniyle stadyumlarda seyirci yasağı getirilmesi üzerine Pazarsporlu taraftarlar maçı bir apartman inşaatının 7'nci katından takip etti.

Pazarsporlu taraftar Ersen Yenilmez, ''Takımımızı yalnız bırakmadık. Bu inşaata geldik. Normalde 10 bine yakın taraftarımız var ama bu virüs yüzünden kimse gelmedi. Gelenler de 30 kişi civarında'' diye konuştu.

Tamer Yeniş de ''Virüs tüm dünyayı etkiledi. Hiçbir yerde maçlar izlenmiyor. Biz de bu karar sonunda buraya geldik. Bu daire benim, dairem stadyumu tam karşıdan görüyor. Biz de buradan takımımıza destek vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

 

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