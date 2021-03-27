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Prof Dr. Mehmet Ceylan: Yakın zamanda bulaşı engelleyebilecek tek aşı adayı İntranazal

27 Mart 2021 11:39

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca'nın Türk Bilim insanlarının girişimiyle Faz1 çalışmalarına başlayacağını duyurduğu "İntranazal covid" aşısının bulaşı engelleyebilecek tek aşı olduğunu söyledi.

Pandemiyi bitirebilmenin en kolay yolunun bulaşı engellemek olduğunu söyleyen Ceylan "Bunun için canlı aşı olması lazım ama bu 3 seneden önce mümkün değil. Canlı olan; ama içindeki Koronavirüsü canlı olmayan vektör aşılar var. Bu aşının içindeki adenovirüs canlı ama içinde sadece Koronavirüsün dikenli geni var. Yakın zamanda bulaşı engelleyebilecek tek aşı adayı İntranazal aşısı gibi gözüküyor" dedi.

"Devletler şimdiden bağlantılarını yapmaya çalışıyorlar"

10'un üzerinde firmanın bu aşı üzerinde çalıştığını belirten ve bu gruplardan birinin Ocak ayında Faz1 çalışmasına başladığını belirten Ceylan konuşmasına şöyle devam etti:

"İntranazal aşı, aşılamaya büyük kolaylık getirecek. Buradaki tek sıkıntı 3-5 firma tarafından üretilirse yine aşı bulmada sıkıntı çekilecek. O yüzden devletler şimdiden firmalarla görüşmelere devam ediyor. Başarılı bir aşı çıkarsa şimdiden bağlantılarını yapmaya çalışıyorlar"

"Kısa zamanda çok kişi aşılanabilir"

İntranazal aşının oda sıcaklığında taşınıp saklanabildiğini ifade eden Ceylan, "İntranazal aşı burundan verildiği için hastalığın vücuda girişini engelliyor dolayısıyla aşı olan kişiler hastalığı başkasına bulaştırmıyor. Uygulaması kolay, enjektör olmadan, burun spreylerinden kişi kendisi bile alıp uygulayabilir. Eğer üretilebilirse kısa zamanda çok kişi aşılanabilir" diye konuştu.

 

 

 

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