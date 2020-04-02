Koronavirüs | Okullar kapanınca yazlıkçılar Şarköy'e akın etti; ilçede trafik lambalarının 'evde kal' ikazına rağmen sokakta hâlâ insanlar var

T24 Haber Merkezi

Tekirdağ'in turistik ilçesi Şarköy, tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs'e karşı tedbir amaçlı okulların tatil edilmesi nedeniyle yazlıkçı vatandaşların akınına uğradı. Vatandaşların ilçede tedbir amaçlı uygulanan trafik ışıklarındaki 'evde kal' yazılarına uymayarak dışarıda olduğu görüldü.

İlçede tüm uyarılara rağmen ana cadde ve sokaklarda insan trafiği görülmesi üzerine, cami minarelerinden sabah vakitlerinde de "Lütfen evde kalın" anonsları yapılmaya başlandı.

Şarköy'ün ilçe genelindeki tek trafik ışıklarında da uyarıcı ifadeler kullanılmaya başlandı.

Trafik ışıklarında kırmızı ışıkta bekleyen yaya ve araç sürücüleri 'evine git', yeşil ışıkta bekleyen sürücüler ise 'evinde kal' uyarısı ile karşılaşıyor.

Ancak tüm bunlara rağmen vatandaşların yağmurlu havada 'evde kal' uyarılarına uymayarak dışarıda dolaştığı da görüldü.