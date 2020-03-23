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Koronavirüs | Nil Karaibrahimgil 'evdeki günlere' şarkı yazdı: Nereye kadar bu karantina?

23 Mart 2020 11:37

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil vatandaşların Koronavirüs'e karşı eve kapandığı günlerde ev karantinası için şarkı yazdı. 

Şarkıda "Özlüyorum arkadaşlarımı, annemi, babamı özlüyorum. Nereye kadar bu karantina. Çiçekler açıyor dışarıda. Geçecek bu günlerde geçecek. Herkesin bir yanı güçlenecek" sözleri duyuluyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'e karşı alınan önlemeler kapsamında uzmanlar 'evde kalın' çağrısı yaparken tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vatandaşlar evine kapandı.

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil de Koronavirüs karantinasına şarkı yazdı. Karaibrahimgil, önlem açısından evinden çıkmayan vatandaşlara moral vermek için bestelediği şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

 

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