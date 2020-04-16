T24 LogoT24 Logo
Haberler

Koronavirüs nedeniyle üretime ara veren Tofaş'tan sağlık çalışanlarına ekipman desteği

Tofaş'tan sağlık çalışanlarına ekipman desteği

16 Nisan 2020 17:23

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs günlerinde sağlık risklerini azaltmaya yönelik alınan önlemler kapsamında yurtdışından gerçekleşen tedarik ve teslim süreçlerini de dikkate alarak Bursa’daki fabrikasında üretim faaliyetlerine kısa süre ara veren Tofaş, bu süreçte sağlık çalışanları için tıbbi destek ekipmanları üretiyor.

Şirket, üretimini gerçekleştirdiği ekipmanların teslimatını, ihtiyaç bildiren hastanelere İl Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştiriyor. İlk olarak Bursa'daki bir hastaneyle başlayan teslimatlar, İstanbul, Bursa, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Manisa, Muğla ve İzmir dahil olmak üzere toplam 24 ildeki, 63 sağlık kuruluşuna ulaştırıldı. Tofaş, bu süreçte toplam 578 adet biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini ile 20 bin 146 adet siperlikli maske üretti.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu açıklamasında, “Tofaş olarak Nisan ayı sonuna kadar 50 bin adet siperlikli maske ve bin üç yüz adet sağlık personelini koruyucu kabin üretimi gerçekleştirerek, salgına karşı yürütülen seferberliğe destek olmaya devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberlik ile yüksek üretim adetlerine ulaşılmasına vesile olacağımıza inanıyorum” dedi.

Tofaş Ar-Ge’de görevli tasarım uzmanlarının modellediği tıbbi ekipmanlardan Nisan sonuna kadar 50 bin adet siperlikli maske ile toplam 1300 adet entübasyon kabini ve  biyolojik numune alma kabininin üretimi hedefleniyor.

 

 

 

ETİKETLER

habervideotofaşüretimdevamkoronayeniyeni tipkoronavirüskoronavirüsü

Diğer Videolar

Bodrum'da görülen hayvan jaguar sanılmıştı; gerçek ortaya çıktı

Zeytinburnu’nda silahlı kavga: Yaralının yere yığıldığı anlar kamerada

Mescid-i Aksa 2 ay sonra yeniden ibadete açıldı

Galatasaraylı çocuktan 'Ben Fenerbahçeliyim, ne yapacağız şimdi?' diyen Kılıçdaroğlu'na: "İkimiz de insanız sonuçta"

Adaçayı ve kekik toplarken gök taşı bulduğunu iddia etti

SpaceX, Crew Dragon uzay aracını başarılı bir şekilde fırlattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir mağarada çok sayıda insana ait kemikler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kreşler için kriterler belirlendi: En fazla 10 çocuk olacak, 4...

Şevket Çoruh'tan "Hiç mi kenara para koymadınız" diyen Sabah yazarına:...

Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara başlıyor; işte satışa açılan seferler...

Murat Yetkin yazdı: Endişe verici gelişmeler; ikinci Ergenekon süreci mi?...

İçişleri Bakanlığı'ndan park, restoran ve kafelere ilişkin genelge...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir mağarada çok sayıda insana ait kemikler...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24