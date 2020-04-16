Koronavirüs nedeniyle üretime ara veren Tofaş'tan sağlık çalışanlarına ekipman desteği

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs günlerinde sağlık risklerini azaltmaya yönelik alınan önlemler kapsamında yurtdışından gerçekleşen tedarik ve teslim süreçlerini de dikkate alarak Bursa’daki fabrikasında üretim faaliyetlerine kısa süre ara veren Tofaş, bu süreçte sağlık çalışanları için tıbbi destek ekipmanları üretiyor.

Şirket, üretimini gerçekleştirdiği ekipmanların teslimatını, ihtiyaç bildiren hastanelere İl Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştiriyor. İlk olarak Bursa'daki bir hastaneyle başlayan teslimatlar, İstanbul, Bursa, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Manisa, Muğla ve İzmir dahil olmak üzere toplam 24 ildeki, 63 sağlık kuruluşuna ulaştırıldı. Tofaş, bu süreçte toplam 578 adet biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini ile 20 bin 146 adet siperlikli maske üretti.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu açıklamasında, “Tofaş olarak Nisan ayı sonuna kadar 50 bin adet siperlikli maske ve bin üç yüz adet sağlık personelini koruyucu kabin üretimi gerçekleştirerek, salgına karşı yürütülen seferberliğe destek olmaya devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberlik ile yüksek üretim adetlerine ulaşılmasına vesile olacağımıza inanıyorum” dedi.

Tofaş Ar-Ge’de görevli tasarım uzmanlarının modellediği tıbbi ekipmanlardan Nisan sonuna kadar 50 bin adet siperlikli maske ile toplam 1300 adet entübasyon kabini ve biyolojik numune alma kabininin üretimi hedefleniyor.

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