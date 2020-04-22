Koronavirüs nedeniyle çalışmayan otobüslere kuşlar yuva yaptı

Mersin Tarsus ilçesinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında 64 özel halk otobüsünden 54'ü kontak kapatırken, parka çekilen otobüslere kuşların yuva yaptığı görüldü. Bir ayı aşkın süredir Tarsus Ulaşım A.Ş. parkında bekleyen özel halk otobüslerine kuşlar yuva yaparak yumurtalarını bıraktılar.



Bir ayı aşkında çalışmadıklarını belirten Tarsus Ulaşım üyelerinden Alparslan Doğu, araçlarının artık kuşların yuvası olduğunu belirtti. Doğu, “1 aydır arabalarımız bu şekilde duruyor, zarar ediyoruz. 10 aracımız çalışıyor. Aracımız yatıyor, kuşlar içlerine yuva yapmaya başladı. Biz devletimizin vermiş olduğu yasaklardan dolayı tedbirlerle uyuyoruz. Virüsten dolayı elimizden geldiği kadar uymaya da çalışıyoruz. Kapanalım kapanmayalım değil ama durumumuz iyi değil, yardım bekliyoruz" dedi.