T24 LogoT24 Logo
Haberler

Koronavirüs | Müzisyen komşulardan karantina günlerinde balkondan konser

12 Nisan 2020 13:35

İstanbul Kadıköy'de Acıbadem Mahallesi'nde yaşayan iki müzisyenler Hakan Kaya ve Alper Kalaycıklıoğlu sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan komşuları için balkonda konser veriyor.

Balkon konserleriyle komşularının bu dönemde motivasyonunu artırmayı hedeflediklerini ifade eden müzisyen Hakan Kaya, balkonda çalarak komşularını bir anlamda motive etmeye çalıştıklarını söyledi. 

Müzisyen Alper Kalaycıklıoğlu ise "Bu karantina günlerinde biz durmadan çalmaya devam ediyoruz. Komşular da çok güzel destek oluyor. Eğleniyoruz, güzel gidiyor" diye konuştu.

İki müzisyenin balkon konserini evinin penceresinden dinleyen bir vatandaş, "Güzel oluyor. Belli bir saatte çalıyorlar. Gerçekten motive oluyoruz. Çünkü müzik gerçekten bir ihtiyaç. Şu dönemde moraller zaten düşük. Onlar iyi oluyor" diye konuştu.

 

ETİKETLER

kadıköyacıbadem mahallesimüzisyenkonserHakan KayaAlper Kalaycıklıoğlukarantinakoronabvirüs

Diğer Videolar

CHP'li Gürsel Erol ile Nagehan Alçı arasında tartışma: "Kaleminizi günün konjonktürüne göre kullandınız"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Mayıs 2020

Survivor çekimlerinin yapıldığı bölgeye yakın bir ormanlık alanda yangın çıktı

Silahlı saldırganların kaçış anları kameralara yansıdı

Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda

Erciş OSB’de hummalı çalışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Acun Ilıcalı canlı yayını kapatmayı unuttu: Muazzam bir yayın oldu...

Rize Valisi Kemal Çeber, AKP İl Başkanı'ndan hediye olarak umre...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İki yüzle doğan yavru kedi 3 gün yaşayabildi...

Koronavirüs nedeniyle yiyecek bulamayan kemirgenler 'saldırganlaştı'...

4 otobüs firması sefere başlayacağı tarihi açıkladı!...

Plajlarda 'yeni normal' dönemi; sigara içmek yasaklandı, 20 dakika kuralı...

Avrasya Araştırma Başkanı'ndan 'kabine revizyonu' iddiası: Binali Yıldırım ve Süleyman...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Acun Ilıcalı canlı yayını kapatmayı unuttu: Muazzam bir yayın oldu...

Rize Valisi Kemal Çeber, AKP İl Başkanı'ndan hediye olarak umre...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24