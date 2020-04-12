Koronavirüs | Müzisyen komşulardan karantina günlerinde balkondan konser

İstanbul Kadıköy'de Acıbadem Mahallesi'nde yaşayan iki müzisyenler Hakan Kaya ve Alper Kalaycıklıoğlu sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan komşuları için balkonda konser veriyor.

Balkon konserleriyle komşularının bu dönemde motivasyonunu artırmayı hedeflediklerini ifade eden müzisyen Hakan Kaya, balkonda çalarak komşularını bir anlamda motive etmeye çalıştıklarını söyledi.

Müzisyen Alper Kalaycıklıoğlu ise "Bu karantina günlerinde biz durmadan çalmaya devam ediyoruz. Komşular da çok güzel destek oluyor. Eğleniyoruz, güzel gidiyor" diye konuştu.

İki müzisyenin balkon konserini evinin penceresinden dinleyen bir vatandaş, "Güzel oluyor. Belli bir saatte çalıyorlar. Gerçekten motive oluyoruz. Çünkü müzik gerçekten bir ihtiyaç. Şu dönemde moraller zaten düşük. Onlar iyi oluyor" diye konuştu.