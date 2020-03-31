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Koronavirüs | Mavi Sakal'ın solisti Genç Osman Yavaş, 'Hepsi Aynı' şarkısını evinden söyledi

31 Mart 2020 14:52

Tüm dünyada 39 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi yüzünden uzmanlar ve yetkililer 'evde kalın' çağrısı yaparken Türk Rock müziği gruplarından Mavi sakal'ın solisti ve Hindiba grubunun kurucusu Genç Osman Yavaş, sosyal medya hesabı ve Youtube kanalından yayınladığı "Hepsi Aynı" şarkısını eviden akustik performans ile söyledi. 

Koronavirüs nedeniyle müzik çalışmalarını evden yürüten Yavaş, "Merhaba belli ki uzunca bir süre evdeyiz. Bende bolca müzik yaptığım bugünlerde ara sıra da olsa bir şarkı paylaşmaya gayret edeceğim" ifadelerini kullandı. Yavaş'ın akustik performansı sosyal medyada ilgi gördü.

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