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Koronavirüs | Marketteki ürünleri yalayarak o anları kayda alan şahıs, gözaltına alındı

26 Mart 2020 10:51

Koronavirüs tüm dünyaya yayılmaya devam ederken ABD'deki bir süpermarkette raflardaki ürünleri yalarken kendi görüntülerini çekip sosyal medyada paylaşan bir genç gözaltına alındı.

ABD yerel medyasında yer alan habere göre, ülkenin Missouri eyaletindeki Warrenton şehrinde, Cody Pfister, bir süpermarkette raflardaki ürünleri yalarken kendi görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin dünya çapında yayılmasıyla birlikte, Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen Pfister'ın halk sağlığını tehlikeye atan davranışı, tepkiye neden oldu.

Gelen tepkiler üzerine, bölge polisi Pfister'ı gözaltına aldığını duyurdu. Yerel medya Pfister'ın, 'terör tehdidi' ile suçlandığını yazdı.

Warrenton Polis Departmanı'nın olaya dair yaptığı açıklamada ise koronavirüs hakkında konuşup, raflardaki ürünü yalarken kendi görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan bir bölge sakininin gözaltına alındığı belirtildi.

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