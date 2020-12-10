'Koronavirüs kostümü' giydi, kurallara uymayanları uyardı; işte tepkiler

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatroları vatandaşların bilgilendirilmesi için Koronavirüs kostümü ile şehrin en işlek cadde ve sokaklarında maske, mesafe ve hijyen uyarıları yaptı. Kimi zaman bankamatikte sıra bekleyen vatandaşların arasına dalan, kimi zaman ise bankta oturan yaşlıların yanına yanaşan Koronavirüs, bazen de grup şeklinde yürüyenlere sessizce yaklaşarak korkutup uyarılarını yaptı.

Vatandaşların da ilgisini çeken bu yöntemle covid-19 salgınına ilişkin bilgilendirmeler yapılarak genç, yaşlı, çocuk herkese uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.



“Virüsün her yerde olduğunu anlattık”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl Belediyesi olarak farkındalık çalışmalarımıza devam ediyoruz. Böylesine kritik bir süreçte vatandaşlarımızın tedbirleri elden bırakmamasına dikkat çekmek için bir arkadaşımız koronavirüs kostümüyle çarşıda ve sokakta gezdi. Virüsün her yerde olduğunun en belirgin halini aslında bu farkındalık çalışmamız ile anlatmış olduk. Hep birlikte kurallara uyarak bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağız” dedi.



Kaynak : İHA