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Koronavirüs | Komşularına balkonundan söylediği türkülerle moral veriyor

13 Nisan 2020 16:50

Ordu´da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 70 yaşındaki Hüsnü Özkul, evinin balkonundan komşularına türkü söylüyor.

Altınordu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi´nde yaşayan Hüsnü Özkul, yeni tip Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle evinde kalarak kendisini izole ediyor. Hüsnü Özkul, evinin balkonundan türkü söyleyerek komşularına moral veriyor.

Evinin balkonunda her gün türkü söyleyen Özkul´a komşuları da evinin pencere ve balkonlarından alkışla destek veriyor. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasınca kayda alınan Özkul'un görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izleniyor. 

Hüsnü Özkul, "Evde kalıyorum, türkü söylüyorum, mahalleyi neşelendiriyorum. Stres yaparsak bunu yenemeyiz. Türkü söyleyip, eğleniyoruz. Önce Allah'a güveniyoruz" dedi. 

Mahalle sakinlerinden Olgun Çekinkaya da, "İnşallah bu virüsü böyle gülerek, eğlenerek yeneceğiz. Hüsnü amcanın videosunu sosyal medyadan izledim, çok beğendim. İnsanlarımız biraz daha duyarlı olması lazım. Bir aydır ben evdeyim dışarı çıkmıyorum, zorunlu 3-4 kez çıktım. Hüsnü amcanın komşusu kız kardeşim var. Buraya gelip kapıdan görüşüp geri gidiyorum. Gelince Hüsnü amca türkü söylerken denk geldim, ben de türküyü dinleyip alkışladım" diye konuştu. 

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