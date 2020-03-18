Koronavirüs | Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü heyetini kabul etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, Proje Direktörü Dr. Ali İrshad Shaikh ve Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder’den oluşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetini kabul etti.

DSÖ heyetinin Koronavirüs salgınına ilişkin sunum yaptığı toplantıda, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcıları, TBMM Grup Başkanvekili ve Milletvekilleri ile Gençlik Kolları Genel Başkanı eşlik etti.