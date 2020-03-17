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Koronavirüs | Karantinadan kaçmaya çalışan hacılar ile polis arasında arbede yaşandı

17 Mart 2020 14:30

Umre dönüşü Koronavirüs tedbirleri gerekçesiyle Konya’da öğrenci yurtlarına yerleştirilen vatandaşların kaçmaya çalıştığı ve yurdu terk etmek isterken polis ile aralarında arbede yaşandığı belirtildi. 

14 günlük karantina süresini geçirmesi istenen vatandaşlar yurtların kötü durumda olduğundan şikâyetçi oldu.

Konya’daki Tahir Büyükkörükçü Yurdunda kalan vatandaşların ise kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Kötü şartlardan dolayı yurdu terk etmek isteyen vatandaşların, kendilerini engellemek isteyen polislerle arbede yaşadığı ortaya çıktı.

Koronavirüs

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7100'ü aştı. Tüm dünyada toplam vaka sayısı ise 183 bin 500'ü geçti. 

 

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