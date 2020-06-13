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Koronavirüs | Karantinada 102 kilo aldı, kentin en ağır insanı olarak kayda geçti

13 Haziran 2020 10:25

Çin'in Vuhan kentinde 26 yaşındaki Zhou, salgın nedeniyle uygulanan karantina sürecinde 102 kilo aldı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) başladığı Çin'in Vuhan kentinde salgın nedeniyle 5 ay boyunca evde kalan 26 yaşındaki Zhou adlı kişi 102 daha alarak, 279 kiloyla kentin en ağır insanı oldu.

Zhou'nun karantina öncesi 174 kilo olduğu belirtilirken, Zhou'nun 5 aylık karantina sürecinde 279 kiloya ulaştığı açıklandı. Hızlı kilo artışı nedeniyle aniden hastalanan Zhou ay başında hastaneye kaldırıldı. Toplamda 279 kilo olan Zhou, Vuhan'ıın en ağır insanı olarak açıklandı.

Vuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi doktorlarından Li Zehen'i 31 Mayıs'ta kendisine yardım etmesi için arayan Zhou'nun sağlık durumu 9 günlük özel bakımın ardından normale döndü. Hastanedeki hemşirelerin titizlikle ilgilendiği Zhou'nun aniden kilo alış nedeni hakkında açıklama yapılmadı.

 

Kaynak: DHA

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