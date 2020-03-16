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Koronavirüs | Karantina altındaki Milano'da boş caddeler, havadan görüntülendi

16 Mart 2020 13:26

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını nedeniyle 1800'den fazla insanın yaşamını yitirdiği, karantinaya alınan İtalya'da Milano şehrinin boş caddeleri havadan görüntülendi. 

Drone kamerayla havadan çekilen görüntülerde, araba trafiği olmayan boş caddeler görülüyor. 

Koronavirüs

Yeni tip Koronavirüs'ün(Kovid-19) dünya çapında etkilediği kişi sayısı 169 bini aştı, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 500'ü aştı.

İtalya'da dün yeni tip Koronavirüs sebebiyle 368 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkedeki ölü sayısı 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamayla Türkiye'deki vaka sayısının 18'e çıktığını duyurdu.

Türkiye'nin bir başka sınır komşusu Yunanistan'dda dün 103 yeni vaka tespit edildi. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 331'e çıktı.

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