T24 LogoT24 Logo
Haberler

Koronavirüs | İzmir'de yaşlı vatandaşlar, sokağa çıkma yasağına rağmen pazarda alışveriş yaptı

23 Mart 2020 17:17

Tüm dünyada 15 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen İzmir’in Konak ilçesinde yaşlılar pazara çıkıp alışveriş yaptı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı 65 yaş üzeri vatandaşlar için uygulamaya geçen sokağa çıkma yasağına bazı yaşlı vatandaşların riayet etmediği gözlendi. 

İzmir’in Konak ilçesindeki Yenişehir pazar yerinde birçok yaş grubundan insanın oluşturduğu kalabalığın yanı sıra 65 yaş üzerindeki vatandaşlar da görüldü. 

Kazançlarında eskiye kıyasla azalma olduğuna dikkat çeken pazar esnafı ise, yaşlı vatandaşlara dışarı çıkmamaları ikazında bulundu.

 

ETİKETLER

habervideoizmirkonakililçekoronakoronavirüsvirüssalgınhastalıkpandemi

Diğer Videolar

Apple'ın açığını bulan genç: İstediğim kadar müziği ücretsiz indirebiliyordum; bana 1.5 liralık ödül verdiler!

İzmir'de bir kişi, cipi atmak için denize sürdü; araçtan çıkıp yoluna devam etti!

İş görüşmesi ve tatil için gittiği Tayvan'da mahsur kalan Türk vatandaşı yardım istedi

Gazeteci Can Ataklı canlı yayında RTÜK'ü böyle protesto etti

HDP Eş Genel Başkanı Mithar Sancar: Ahmet Şık'ın eleştirisini ve istifa tarzını doğru bulmadım

Saadet Partisi'nden Süper Mario'lu maske göndermesi: Süper Maske

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

2008'de 'Anayasa'yı bozmam' diyen Putin, bugün 'Rusya zarar görmemeli' diyerek...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Konuğunun Covid-19 olduğunu öğrendiği an Esra Erol......

Murat Övüç'ten tepki toplayan 'Nur Yerlitaş' paylaşımı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Britanyalı gazeteci Piers Morgan, Koronavirüs semptomları gösterdiğini ve programına ara...

Devlet Bahçeli'nin basın danışmanından, 'İbrahim Gökçek ölmesin' diyen Mahsun Kırmızıgül'e:...

Fatih Altaylı: Darbeci, vatan haini ilan edilmeyeceksem bir ricam var...

Sağlık Bakanı Koca: Salgın kontrol altına alındı, kısmi özgürleşmenin olacağı...

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı genelgesi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

2008'de 'Anayasa'yı bozmam' diyen Putin, bugün 'Rusya zarar görmemeli' diyerek...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Konuğunun Covid-19 olduğunu öğrendiği an Esra Erol......

Murat Övüç'ten tepki toplayan 'Nur Yerlitaş' paylaşımı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24