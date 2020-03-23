Koronavirüs | İzmir'de yaşlı vatandaşlar, sokağa çıkma yasağına rağmen pazarda alışveriş yaptı

Tüm dünyada 15 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen İzmir’in Konak ilçesinde yaşlılar pazara çıkıp alışveriş yaptı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı 65 yaş üzeri vatandaşlar için uygulamaya geçen sokağa çıkma yasağına bazı yaşlı vatandaşların riayet etmediği gözlendi.

İzmir’in Konak ilçesindeki Yenişehir pazar yerinde birçok yaş grubundan insanın oluşturduğu kalabalığın yanı sıra 65 yaş üzerindeki vatandaşlar da görüldü.

Kazançlarında eskiye kıyasla azalma olduğuna dikkat çeken pazar esnafı ise, yaşlı vatandaşlara dışarı çıkmamaları ikazında bulundu.