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Koronavirüs | İstanbul'da 'kaçak tıraş'a baskın: Müşterisi için, 'Amcamın oğlu memlekete gidecekler' dedi; cezadan kurtulamadı

14 Nisan 2020 13:54

İstanbul Beylikdüzü'nde yeni tip Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir erkek kuaförünün faaliyet halinde olduğunu öğrenen polisler kuaföre baskın yaptı. Tıraş yapan berber, müşterileri için “amcamın oğlu memlekete gidecekler” dedi. 

Beylikdüzü Gürpınar’da bir genci tıraş ederken, bir müşterisini de bekletirken yakalanan Ş.A’ya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken, iş yeri kapatıldı. 

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