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Koronavirüs | İsmail Saymaz, Mansur Yavaş'ın kendilerine sağlık kiti göndermediğini duyuran Yeni Akit'i böyle tiye aldı

29 Mart 2020 11:52

Gazeteci İsmail Saymaz'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sağlık kiti gönderilmediğini duyuran Yeni Akit gazetesi hakkında çektiği video sosyal medyada gündem oldu. 

Saymaz, paylaşımında “Ben masum bir Akit gazetesi okuruyum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, her gazeteye sağlık kiti gönderdi. Bizim Akit gazetesine göndermedi. Göndermediği için bana Koronavirüs bulaşır diye mutfak eldivenleri ve maskemle gazete okuyorum. Buna mecbur muydum Mansur Yavaş, mecbur muydum?" ifadesini kullandı. 

Yeni Akit gazetesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Covid-19 nedeniyle tüm gazetelere sağlık kiti gönderdiğini ancak kendilerine göndermediğini iddia etmişti. 

Yeni Akit gazetesi 28 Mart'ta 'Seni Sevmeyen Ölsün' manşetiyle çıkmıştı. 

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