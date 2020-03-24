Koronavirüs insandan insana temasla nasıl yayılıyor?

Tüm dünyada 16 bin 500'ü aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs salgınının nasıl yayıldığı bu bilinçlendirme videosunda detaylıca anlatılıyor.

Videoda asansörde görülen ve Koronavirüs'e yakalanmış bir hasta asansörü durdurmak için düğmeye basıyor ve virüsü düğmeye bulaştırıyor. Daha sonra aynı düğmeyi elleyen bir kurye yemek götürdüğü evdeki müşteriye virüsü bulaştırıyor.

Virüs git gide videoda etkileşime giren tüm insanlar arasında el sıkışma ve nesnelerin elden ele verilmesi gibi yöntemlerle bulaşıyor.

Videonun sonunda ise her şeyin başladığı asansör sahnesine ger dönülüyor ve el yıkamanın öneminin virüsün yayılmamasında nasıl bir öneme sahip olduğuna dikkat çekiliyor.