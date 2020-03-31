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Koronavirüs | Huzurevindeki annesine doğum gününde böyle sürpriz yaptı

31 Mart 2020 18:53

Tüm dünyada yaşamın her alanını etkileyen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını günlerinde Almanya'da bir kişi, annesinin doğum günü için huzurevinin önünde "müzikli" doğum günü sürprizi yaptı. O anlar kameralara yansıdı.

Almanya'nın Köln şehrinde Gabriele Graf adlı kişi, huzurevinde kalan annesi Maria Graf için kaldığı yerin önünde kendisine "Happy Birthday to You (Mutlu yıllar sana)" şarkısını çalan bir müzisyenle doğum günü sürprizi hazırladı.

Bir müzisyenle huzurevinin önüne gelen Graf, annesini arayarak balkona çıkmasını istedi. Balkona çıkan yaşlı kadın, kızının kendisi için hazırladığı doğum günü sürprizi ile karşılaştı. Kameraya yansıyan o görüntülerde, yaşlı kadın ve arkadaşlarının balkondan, çalınan müziği dinlediği görüldü.  Ayrıca, müzik sesini duyan diğer kişilerin de balkonlara çıkarak durumu alkışladığı görüldü.

Gabriele Graf doğum günü için bile olsa yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık ve can güvenliği için annesinin kaldığı yere alınmadığını ve bu yüzden doğum günü için böyle bir yol seçtiğini söyledi.

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