Koronavirüs | 'Hukuksuzca hapiste tutulan gazetecilerin sağlığı risk altında, sorumlusu kim olacak?'

Libya'da hayatını kaybeden istihbarat görevlisinin cenaze haberini yaptıkları gerekçesiyle 6 gazetecinin tutuklanmasının ardından kurulan Haberin Var Mı platformu, özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'ün can kayıplarına neden olduğu günlerde hapishanedeki gazeteci ve tutukluların koşullardan etkileneceğine yönelik videolar hazırlıyor.

"Hapishane koşulları hastalıklara davetiye çıkarıyor" denilen bu videoda, "Hukuksuzca hapiste tutulan gazetecilerin sağlığı Koronavirüs nedeniyle risk altında, gazetecilerin hapishanede başına geleceklerin sorumlusu kim olacak?" sorusu yöneltildi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısı dünya çapında 300 bini aştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13 bin 48'e ulaştı.

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin en fazla ülke olduğu İtalya'da 24 saat içinde 793 kişi daha hayatını kaybetti. İtalya'da vaka sayısı 53 bin 578'e çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bin 825 oldu.

Pandeminin yeni merkez üssü olan Avrupa ülkelerinde İspanya'da vaka sayısı 25 bini, Almanya'da 22 bini, Fransa'da ise 14 bini aştı.

Virüsün en çok etkili olduğu ülkelerden biri olan İran'da ise dün 24 saatte 123 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İran'da enfekte olan kişi sayısı 20 bini aştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı açıklamayla Türkiye'deki vaka sayısının 900'ü aştığını, 21 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.