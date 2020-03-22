T24 LogoT24 Logo
Haberler

Koronavirüs | 'Hukuksuzca hapiste tutulan gazetecilerin sağlığı risk altında, sorumlusu kim olacak?'

22 Mart 2020 11:01

Libya'da hayatını kaybeden istihbarat görevlisinin cenaze haberini yaptıkları gerekçesiyle 6 gazetecinin  tutuklanmasının ardından kurulan Haberin Var Mı platformu, özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'ün can kayıplarına neden olduğu günlerde hapishanedeki gazeteci ve tutukluların koşullardan etkileneceğine yönelik videolar hazırlıyor.

"Hapishane koşulları hastalıklara davetiye çıkarıyor" denilen bu videoda, "Hukuksuzca hapiste tutulan gazetecilerin sağlığı Koronavirüs nedeniyle risk altında, gazetecilerin hapishanede başına geleceklerin sorumlusu kim olacak?" sorusu yöneltildi. 

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısı dünya çapında 300 bini aştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13 bin 48'e ulaştı. 

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin en fazla ülke olduğu İtalya'da 24 saat içinde 793 kişi daha hayatını kaybetti. İtalya'da vaka sayısı 53 bin 578'e çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bin 825 oldu. 

Pandeminin yeni merkez üssü olan Avrupa ülkelerinde İspanya'da vaka sayısı 25 bini, Almanya'da 22 bini, Fransa'da ise 14 bini aştı.

Virüsün en çok etkili olduğu ülkelerden biri olan İran'da ise dün 24 saatte 123 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İran'da enfekte olan kişi sayısı 20 bini aştı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı açıklamayla Türkiye'deki vaka sayısının 900'ü aştığını, 21 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. 

ETİKETLER

habervideokoronakoronavirüshaberin var mıgazetecimedya

Diğer Videolar

Yasağa rağmen denize girdiler; o anları paylaştılar

350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi...

Prof. Dr. Ahmet Aydın: 'Su ve tuzla oluşan doğal dezenfektan virüsleri öldürüyor'

Ece Üner'den YKS tarihinin değişmesine tepki: Hâlâ o travmayı atlatamadım!

Mehmet Metiner, Bakan Albayrak'ı ve ekonomiyi överken ekranda görülen rakamlar, gündem oldu

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından utanç duyuyorum; maaşların yarıya inmesini de öneren teklifimiz tam bir halk bütçesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

2008'de 'Anayasa'yı bozmam' diyen Putin, bugün 'Rusya zarar görmemeli' diyerek...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

82 yaşındaki engelli annesiyle birlikte 90 gündür arabada yaşıyor: Çok...

Konuğunun Covid-19 olduğunu öğrendiği an Esra Erol......

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Devlet Bahçeli'nin basın danışmanından, 'İbrahim Gökçek ölmesin' diyen Mahsun Kırmızıgül'e:...

Evinin önünde oynayan 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira...

Erdoğan, 'normalleşme planını' açıkladı: 65 yaş üstü ve 20 yaş...

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu sonlandırdı...

Erdoğan: Barolar ve tabip odalarının seçimlerine ilişkin düzenlemeyi en kısa...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

2008'de 'Anayasa'yı bozmam' diyen Putin, bugün 'Rusya zarar görmemeli' diyerek...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

82 yaşındaki engelli annesiyle birlikte 90 gündür arabada yaşıyor: Çok...

Konuğunun Covid-19 olduğunu öğrendiği an Esra Erol......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24