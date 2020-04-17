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Koronavirüs günlerinde karavanını ofise çevirdi

17 Nisan 2020 11:27

Yeni tip Koronavirüs'ün ortaya çıkmasıyla bir çok sektör işlerini kapatırken bazı vatandaşlar ise farklı uygulamalara gitti. Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir vatandaşlar, kendisine ait karavanda işlerini yapıyor. 

Yeni tip Koronavirüs salgınıyla birlikte Türkiye genelinde bir çok işletme faaliyetlerine ara verdi. Çalışmak zorunda olanlar ise farklı yönteme gidiyor. Bunlardan birisi de Sabit Uzunel. Uzunel, karavanda öncelikle İnegöl'ün tanıtımı için farklı bölgelerde çekim yaparak kendi açtıkları Youtube kanallarında paylaşıyordu.

Ancak şimdi karavanı ofis olarak kullanıp diğer çalışmalarını da burada yürütmeye başladı. 
İnternet üzerinde mobilya satışı yapan Sabit Uzunel, çalışmalarını aracını götürebildiği her doğal ortamda yapabiliyor. 

Eşiyle böyle bir araca meraklı olduklarını ifade eden Uzunel, "Bizim işimiz özellikle internet üzerinde olduğu için karavanayı ofis ortamına çevirdik. Şu anda burada çalışmaya devam ediyorum. Manzara nerede güzelse oraya çekip, hem dinleniyor hem de işimizi sürdürüyoruz. İlk bakışta aracı görenler şaşırıyor. Çünkü dışarıdan bir karavan görümü yok. Gelip gördüklerinde içerisini geziyorlar hoşlarına gidiyor, herkesin ilgisi çekiyor. Karavanada mutfak, banyo, tuvalet her şey var" dedi. 

 

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