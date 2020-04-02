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Koronavirüs | Hatay'da esnaf mahallenin köpeğiyle futbol oynadı: Bize zor anlar yaşattı

02 Nisan 2020 13:38

Hatay’da vatandaş sokağa çıkmayınca canı sıkılan esnaf, sokak köpeği Pamuk ile futbol oynadı.

Kırıkhan ilçesinde vatandaşlar, korana virüsü sebebiyle sokağa çıkmayınca canı sıkılan esnaf kendi besledikleri sokak köpeği Pamuk ile futbol maçı yaptı.

İlginç görüntülere sahne olan maçta Pamuk isimli köpek esnafa zor anlar yaşattı.

Pamuğu yıllardır kendilerinin beslediğini belirten esnaf Levent Arslahan, “İşlerimiz durma noktasına geldi. Bizde çarşıda açık olan esnaflar olarak köpeğimizle güzel bir maç yaptık. Bize zor anlar yaşattı” dedi.

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