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Koronavirüs gerekçesiyle Kaz Dağları'ndan çıkmaları istenen çevrecilere vekillerden destek: 'Orman katliamının önünü açmak istiyorlar'

22 Nisan 2020 14:18

Kaz Dağları’nda altın madeni projesine karşı 271 gündür nöbet tutan ve Çanakkale Orman Müdürlüğü tarafından yeni tip Koronavirüs gerekçe gösterilerek alandan çıkarılmaya çalışılan 7 çevreciye milletvekillerinden destek geldi. 

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, eski CHP Milletvekili ve Parti Meclis üyesi İlhan Cihaner, HDP İstanbul Milletvekili Züheyla Gülüm, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, HDP Hatay Milletvekili Tülay Hatimoğlulları, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay hazırlanan ortak metini okuyarak, şirket gitmeden alanı terk etmeyeceklerini söyleyen çevrecilere destek verdiler. 

‘Salda Gölü’ne girdiler, şimdi Kaz Dağları'nda orman katliamı yapacaklar'

Vekiller okudukları ortak metinde yeni tip Koronavirüs bahane edilerek ekolojik katliamlara devam edilmek istendiğini belirterek, “Önce Kanal İstanbul ihalesini yapmak istediler, sonra Salda Gölü’ne iş makinalarıyla girdiler. Şimdi de Kaz Dağları’nda Alamos Gold Doğu Biga Madenciliğin orman katliamının yeniden önünü açmak istiyorlar” dediler. 

Vekiller tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi; 

“Kaz Dağları’nda 271 gün önce başlatılan 7/24 çadır nöbeti 400 bin ağacı katleden Doğu Biga Madenciliğin ruhsat süresinin uzatılmamasını sağlamıştı.”

“Kaz Dağları’nda nöbet tutan doğa ve yaşam savunucuları havama, suyuma, toprağıma dokunma diyerek, sadece Kaz Dağları’nı değil tüm ekoloji mücadelesinin sesi oluyorlar.”

“Ruhsatı olmadan maden sahasında varlığını koruyan maden şirketi ise faaliyetlerini sürdürmek için Kaz Dağları’nda yüz binlerce ağacı keserek, doğayı talan edip maden sahasını genişletmek için fırsat kolluyor.”

“Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından nöbet alanındaki doğa ve yaşam savunucularının alanı tahliye etmeleri için tebligat yapıldı.”  

“Kaz Dağları bizim evimizdir' diyen doğa ve yaşam savunucularının zorla oradan tahliye edilmelerini asla kabul etmiyoruz. Kaz Dağlarını terk etmesi gerekenler bu insanlar değil orayı işgal eden şirketlerdir.”

“Kaz Dağları’nda nöbet tutan doğa ve yaşam savunucuları alandan gönderilerek Alamos Gold Doğu Biga Madenciliğin maden faaliyetlerinin ve doğanın katliamının belgelenmesinin önüne geçilmek isteniyor. Ormanlık alanda drone ile uçuş yasağı konulması bunun göstergesidir.”

“Salgına karşı izole biçimde nöbetlerini sürdüren doğa ve yaşam savunucularının tahliye girişimi, onları şehirlerarası yolculuğa zorlamak, Koronavirüs tehdidiyle karşı karşıya bırakmak ve hayatlarını riske atmak demektir.”

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