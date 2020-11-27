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"Batıyoruz" diyen esnaf eylem yaptı: Pandeminin yükü bize kesildi; hem destek yok hem vergi vermeye devam ediyoruz

5 esnaf derneği yaşadıkları zorlukları duyurmak için Kadıköy'de eylem yaptı

27 Kasım 2020 15:39

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın lokanta, kafe ve benzeri işletmelerin sadece paket servis yapabileceklerine ilişkin genelge sonrası iş yapamaz hale gelen esnaf İstanbul-Kadıköy'de "Batıyoruz" dedi.
 
Kadıköy'de bir araya gelen Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği, Kadıköy Esnaf Derneği, Beşiktaş Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Avcılar Kafe ve Bar İşletmecileri Derneği ve Kocaeli Eğlence Yerleri Yatırımcıları Derneği temsilcilerinin yaptıkları basın açıklamasında "Pandeminin bütün yükünün yeme, içme ve eğlence sektörüne kesilmesine anlam veremiyoruz" denildi. 
 
Açıklamada ‘’Ülkemizin içinden geçtiği zorlu sürecin hepimiz farkındayız ancak pandeminin getirdiği bütün yükün yeme, içme ve eğlence sektörüne kesilmesine anlam veremiyoruz. Pandeminin yayılmasının sorumlusu bizmişiz gibi davranılmasına anlam veremiyoruz.  Yalnızca bize ağır yaptırımlar uygulanıyor. AVM ve fabrika gibi işletmeler hala aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Kapalı olan işletmelerin hala kira stopajı, hükumet bize herhangi bir destek vermediği gibi bizden aldığı vergiden de vazgeçmiyor. Hükumetimiz ne yazık ki Avrupa’daki esnafa verilen ekonomik destekleri örnek almıyor. Esnaf destek bekliyor çünkü batıyoruz!’’ ifadeleri kullanıldı.
 
İşyerlerinin kapalı olması nedeniyle taleplerini de sıralayan esnaf dernekleri, vergilerin bu süre için iptal edilmesini, bankaların kredi notuna bakılmaksızın esnafa faizsiz ve 1 yıl ertelemeli kredi verilmesini, mevcut kredilerinin ertelenmesi ve kısa çalışma ödeneği sağlanmasını, esnafa kira desteği sağlanmasını, çalışanlara ekonomik destek verilmesini ve esnafın faturalardaki vergilerden muaf tutulmasını talep etti.

Yeme, içme ve eğlence sektörünün kaderine terk edildiğini söyleyen esnaf,  performans sanatçıları, taksiciler, tekel bayiler, tedarikçi ve çalışanların açlığa ve işsizliğe sürüklendiğini ifade etti.

Eyleme katılanlar alkış ve ıslıkla durumu protesto etti.

Beyoğlu Esnafı işyerleri açılana kadar sokakta olacaklarını twitter hesabından duyurdu.





TIKLAYIN Esnaf dernekleri talepleri için sokağa çıkıyor


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