Koronavirüs | Gazeteci Topçu: Yaklaşan AKP ve MHP kongreleri Türkiye'nin felaketi olacak

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Youtube kanalında yaptığı yayında yaklaşan AKP ve MHP kongrelerine dikkat çeken gazeteci Semra Topçu "Bunu bir 'altın vuruş' diye değerlendirebilirsiniz. Ankara'ya olağanüstü bir geliş olacak sonra Ankara'da insanlar dip dibe olacak. 18 Mart'ta da MHP'nin kongresi var. İki kongre de Türkiye'nin felaketi olabilir" dedi.

AKP'nin kongrelerinden sonra uzmanların vaka sayılarının arttığını söylediğini belirten Topçu, "Gelecekler Ankara'ya. Koronavirüs yayılımını hızlandıracaklar Ankara'da ve gidecekler tüm Türkiye'ye yayacaklar. 'Vah ki vah diyorum" diye konuştu.