T24 LogoT24 Logo
Haberler

Koronavirüs | 'Evde kalmak neden önemli?'

19 Mart 2020 11:33

Türk Toraks Derneği'nin tüm dünyaya yayılan Koranavirüs salgınına farkındalık için hazırladığı 'Zorunlu olmadıkça evde kal' başlıklı videoda, bu süreçte evde kalmanın neden gerekli olduğuna dair yanıtlar sıralandı. 

Videoda, hasta olunmasa bile bir hasta ile karşılaşma ihtimaline ve hasta olunması durumunda bir başkasına bulaştırma ihtimaline dikkat çekiliyor. 

Videoda, hastaneleri gereksiz yere doldurma durumunda; tedaviye ihtiyaç duyan insanların buna erken ulaşmasının önleneceği de vurgulandı.   

Farkındalık videosunun sonunda, "Kalabalık yerlerden uzak durmak bizi ve sevdiklerimizi korumak için geçici ama sağlıklı bir önlemdir" denildi. 

Koronavirüs 

Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son yaptığı açıklamaya göre vaka sayısı 191'e yükseldi. Bakan Koca 61 yaşında bir erkek hastanın da hayatını kaybettiğini, ölenlerin sayısının 2'ye çıktığını duyurdu. 

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) son verilere göre dünya genelinde 218 bin 814 kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bini aştı. 

Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Çin'de aylar sonra 'umut verici' bir şekilde 24 saat içinde hiç ülke içi yeni vaka görülmedi. Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede dün görülen 34 yeni Kovid-19 vakasının tamamının yurt dışından gelenlerde tespit edildiğini açıkladı. Ülkedeki "ithal vaka" sayısı 184 olarak açıklandı. 

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandeminin (küresel salgın) yeni merkezi ilan ettiği Avrupa'da ise virüsün yayılma hızı ve buna bağlı hükûmetlerin aldığı olağanüstü önlemler artıyor. İtalya'da vaka sayısı 35 bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 978 oldu. 

 

ETİKETLER

koronavirüskoronacoronacorona virüsüvirüssalgınhastalıkevdeevde kalmak

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Mayıs 2020

Meltem Cumbul'dan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'e destek mesajı

“Salgın nedeniyle ABD’ye yardım gönderdiniz; cezaevindeki çocuklar için uzman bir ekip göndermek çok mu zor?”

Türkiye’nin tıbbi yardım malzemesi desteği Somali’ye ulaştı

Tevhid Medya Merkezi: Batman Cezaevi'ndeki olay sonrası Diyarbakır'a sevk edilenler çıplak aramaya ve işkenceye maruz kaldı

Karpuza aşeren kadın Vali'den özel izin istedi: Hormonlarım tavan, ağlayacağım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

2008'de 'Anayasa'yı bozmam' diyen Putin, bugün 'Rusya zarar görmemeli' diyerek...

Ankara Barosu Başkanı Sağkan: Adalet Bakanı açıklama yaptı, re'sen soruşturma...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Havalar ısınınca ortaya çıkıyor': 'Çok şaşırdım, bildiğim bütün duaları da...

Edirne'de depo yangını; kentin her yerinden görüldü...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sefirin Kızı için final kararı alındı...

Yeliz Koray, Halk TV'den istifa etti: İşsiz olmak, onursuz olmaktan...

Enes Batur, YouTube Türkiye'deki 'en yüksek aboneye sahip bireysel kanal'...

Sağlık Bakanı Koca: ABD Sağlık Bakanı Alex Azar bizden tedavi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

2008'de 'Anayasa'yı bozmam' diyen Putin, bugün 'Rusya zarar görmemeli' diyerek...

Ankara Barosu Başkanı Sağkan: Adalet Bakanı açıklama yaptı, re'sen soruşturma...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Havalar ısınınca ortaya çıkıyor': 'Çok şaşırdım, bildiğim bütün duaları da...

Edirne'de depo yangını; kentin her yerinden görüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24