Koronavirüs | 'Evde kalmak neden önemli?'

Türk Toraks Derneği'nin tüm dünyaya yayılan Koranavirüs salgınına farkındalık için hazırladığı 'Zorunlu olmadıkça evde kal' başlıklı videoda, bu süreçte evde kalmanın neden gerekli olduğuna dair yanıtlar sıralandı.

Videoda, hasta olunmasa bile bir hasta ile karşılaşma ihtimaline ve hasta olunması durumunda bir başkasına bulaştırma ihtimaline dikkat çekiliyor.

Videoda, hastaneleri gereksiz yere doldurma durumunda; tedaviye ihtiyaç duyan insanların buna erken ulaşmasının önleneceği de vurgulandı.

Farkındalık videosunun sonunda, "Kalabalık yerlerden uzak durmak bizi ve sevdiklerimizi korumak için geçici ama sağlıklı bir önlemdir" denildi.

Koronavirüs

Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son yaptığı açıklamaya göre vaka sayısı 191'e yükseldi. Bakan Koca 61 yaşında bir erkek hastanın da hayatını kaybettiğini, ölenlerin sayısının 2'ye çıktığını duyurdu.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) son verilere göre dünya genelinde 218 bin 814 kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bini aştı.

Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Çin'de aylar sonra 'umut verici' bir şekilde 24 saat içinde hiç ülke içi yeni vaka görülmedi. Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede dün görülen 34 yeni Kovid-19 vakasının tamamının yurt dışından gelenlerde tespit edildiğini açıkladı. Ülkedeki "ithal vaka" sayısı 184 olarak açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandeminin (küresel salgın) yeni merkezi ilan ettiği Avrupa'da ise virüsün yayılma hızı ve buna bağlı hükûmetlerin aldığı olağanüstü önlemler artıyor. İtalya'da vaka sayısı 35 bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 978 oldu.