Koronavirüs | 'Evde kal' çağrısına destek veren Yalın ve Sıla'dan sosyal medya düeti

Şarkıcı Yalın, Sağlık Bakanlığı'nın ve uzmanların Koronavirüs'ün yayılmasına engel olmak için yaptığı uyarıya kulak verip evde kalanlar için instagram'da canlı konser verdi. Ünlü şarkıcının canlı yayınına Sıla da katıldı. İki sanatçının performansı çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi.