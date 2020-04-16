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Koronavirüs | Elazığ'da bir ilçeye giriş-çıkışlar yasaklandı

16 Nisan 2020 11:06

Elazığ'ın Baskil ilçesine yönelik yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım dahil zaruri hizmetler hariç bütün araç giriş çıkışları yasaklandı, tedbirler alındı. Öte yandan, kent merkezinde de bir apartman daha karantinaya alındı. 

Baskil ilçesine, zaruri hizmetler hariç bütün araçların, giriş çıkışlarının kısıtlanmasına karar verildiği belirtilen valilik açıklamasında,"İlçeye bağlı köyler arası ve köylerden ilçe merkezine geçişin ve her türlü ziyaretin ikinci bir karara kadar kısıtlanmasına, İlçede ikamet eden, il merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının alınan kısıtlama kararlarına eksiksiz uymasına,İlgili kamu kurumu çalışanlarının kamu hizmetlerini Baskil Kaymakamlığı emrinde yürütmelerine, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerinde çalışanlar dışındaki özel sektör çalışanlarının ise ilçeye giriş veya ilçe dışına çıkabilmeleri için ilçe Kaymakamlığından izin almalarına karar verildi" denildi. 

Açıklamada ayrıca, ilçede ikamet etmeyip başka yerde oturan Baskil ilçesinde görev yapan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının kaymakamlığın onayı ile istisna tutulabileceği veya idari izinli sayılacağı da kaydedildi. 

Alınan kararlar sonrası ilçe girişinde jandarma ekipleri tedbirleri alarak,yasaklanan giriş ve çıkışlara yönelik uygulama yapmaya başladı. Kent merkezinde ise belirlenen apartmanda polis tedbirleri alarak giriş ve çıkışları yasakladı. 

Öte yandan kent merkezinde 15 apartman, Kovancılar ile Baskil ilçelerinde 1'er köy, Sivrice ile Karakoçan ilçesinde ise 1'er mahalle, Baskil ilçesinde bir mezra yeni tip Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınmıştı.

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