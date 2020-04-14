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Koronavirüs'e yakalanmıştı; Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

14 Nisan 2020 18:14

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip Koronavirüs tedavisi sonrasında evde geçirdiği 14 günlük karantina sürecini tamamladığını belirterek, hastalığı atlattığını açıkladı. 

Yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanedeki tedavi sürecini tamamlayarak evde karantinaya giren Yusuf Günay, sağlığına kavuştuğunu duyurdu. Günay, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda korona virüs ile mücadele eden hastalara acil şifa dileyerek, şu ifadelere yer verdi: 

"Güzel ülkemin güzel insanları, Koronavirüs tedavisi nedeniyle yatmış olduğum hastaneden taburcu edildikten sonra 15 günlük evde karantina sürecimi de atlatmış bulunmaktayım. Çok şükür Koronavirüs'ü yendim. Sağlık durumun gayet iyi. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Koronavirüs'e yakalanan vatandaşlarımıza tavsiyem panik yapmasınlar. Sağlık çalışanlarımız ve doktorlarımıza güvensinler. Bir mesajım da sevgili Galatasaray taraftarına. Sabredin, şampiyonluk yolunda meşaleler yine yanacak, tribünler yine coşacak elbet." 

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